Rescatadas 48 personas que habían sido arrastradas por la creciente de un río en Ecuador

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Quito, 4 jul (EFE).- Al menos 48 personas, entre ellas diez bomberos, que habían sido arrastradas por la creciente del río Zamora, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en Ecuador, han sido rescatadas, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La institución no ha proporcionado más información sobre el estado de salud de las personas rescatadas.

Ante el desbordamiento del río Zamora, registrado anoche y que ha provocado inundaciones en varios sectores de la localidad Guadalupe, en el municipio Zamora, la SNGR mantiene activadas las acciones de coordinación y respuesta junto a las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión integral del Riesgo de Desastres.

La SNGR indicó que se desplegó personal técnico para articular las labores de rescate, mientras el Cuerpo de Bomberos de Zamora, en coordinación con las Fuerzas Armadas, continúan con labores de búsqueda, mientras que el Ministerio de Salud Pública y demás entidades competentes brindan atención a las personas afectadas. EFE

sm/jfu