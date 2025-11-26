Rescatadas cerca de 20 personas tras nueve horas atrapadas en una noria gigante en Japón

1 minuto

Tokio, 26 nov (EFE).- Cerca de una veintena de personas fueron rescatadas la madrugada de este miércoles en la ciudad japonesa de Osaka, en el oeste de país, tras permanecer cerca de nueve horas atrapadas en una noria gigante que quedó suspendida por el impacto de un rayo en las instalaciones.

El aparato, ubicado en un área de entretenimiento cerca del Parque Conmemorativo de la Expo de Osaka 1970, es la noria más alta del país, con 123 metros, y realizó una parada de emergencia alrededor de las 18:00 hora local del martes (9:00 GMT) debido a un fallo en los sistemas por el fenómeno, detalló la cadena pública nipona NHK.

En torno a una veintena de personas se encontraban montando en cabinas de la atracción cuando se detuvo, varias de las cuales pudieron ser rescatadas después de que el personal del recinto girara manualmente la estructura para permitir que salieran.

Los equipos de bomberos consiguieron rescatar al resto de pasajeros mediante un camión escalera, en una operación que se prolongó hasta las 2:40 de esta madrugada (17:40 GMT del martes), de acuerdo al citando medio.

El incidente no dejó ningún herido, según las autoridades.

Aunque se sigue estudiando la causa exacta del accidente, las primeras hipótesis indicaron un mal funcionamiento en los sistemas de la noria, después de que las instalaciones sufrieran un apagón provocado por el impacto de un rayo, según informaciones de la empresa operadora citada por la agencia local de noticias Kyodo. EFE

pbz/mra/sbb