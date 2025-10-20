Rescatados 12 cadáveres de una mina inundada en Venezuela

1 minuto

Caracas, 20 oct (EFE).- Los cuerpos sin vida de 12 mineros que fallecieron tras una inundación en su explotación por las fuertes lluvias en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), fueron rescatados, informó este lunes la gobernadora de la región, la chavista Yulisbeth García.

A través de Instagram, García indicó que solo buscan un cuerpo más para «cerrar el trabajo», aunque en principio los Bomberos del municipio Roscio, ubicado en Bolívar, reportaron 14 fallecidos.

La gobernadora indicó que un equipo multidisplinario trabajó para recuperar los cuerpos de estos hombres, quienes «estaban desarrollando una actividad minera» en El Callao y quedaron «atascados» tras las fuertes lluvias.

Asimismo, señaló que en la operación participa el Ministerio de Desarrollo Minero, la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), así como bomberos, Protección Civil y la Policía Nacional Bolivariana del estado Bolívar.

La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó recientemente que el país registró un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 por la crisis climática, que afectaron a más de 7.000 familias.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, dejaron daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa y Guárico (centro). EFE

rbc/lb/pddp