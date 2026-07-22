Rescatados 12 españoles de un catamarán durante un fuerte temporal en la costa de Croacia

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Skopie, 22 jul (EFE).- Doce turistas españoles, entre ellos seis menores, fueron rescatados ilesos anoche después de que el catamarán en el que navegaban encallara frente a la isla Hvar, al sur del mar Adriático, durante uno de los temporales más intensos del verano, informaron este miércoles las autoridades croatas.

La Capitanía del Puerto de Hvar acudió a la embarcación poco después de recibir una llamada de auxilio a las 22:58 hora local (19.58 GMT) del martes y evacuó a los doce pasajeros sin que se registraran heridos, informó la cadena TV Nova, que citó fuentes del Ministerio del Mar del país balcánico.

Tras comprobar que todos se encontraban en buen estado, los equipos de rescate trasladaron a los pasajeros en una embarcación de salvamento hasta Hvar.

El catamarán, de 12,8 metros de eslora y propiedad de una empresa local, fue remolcado posteriormente hasta el puerto.

El temporal formó parte de un potente sistema frontal que atravesó los Balcanes occidentales entre la noche del martes y la mañana del miércoles, causando daños materiales, heridos y al menos un muerto.

La costa de la región de Dalmacia (sur de Croacia) fue una de las zonas más afectadas, con rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora en mar abierto.

Además, se registraron meteotsunamis, repentinas oscilaciones del nivel del mar que provocaron inundaciones en los paseos marítimos de las islas de Vis, Lošinj y Hvar.

Mientras, la ciudad más castigada por el temporal fue la capital normacedonia de Skopie, donde se registraron vientos huracanados, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora.

«Un huracán, según la clasificación de la fuerza del viento, implica velocidades superiores a 118 kilómetros por hora. Se trata de un viento extremadamente potente que rara vez se produce en nuestro territorio», señaló la Administración Hidrometeorológica de Macedonia del Norte (UHMR).

Solo en Skopie, quince personas resultaron heridas por el granizo, el viento y la caída de árboles; unos 200 vehículos sufrieron daños y los tejados de unas 50 viviendas fueron arrancados. EFE

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