Rescatados 135 migrantes en aguas próximas a la isla española de Gran Canaria

Compartir

2 minutos

Las Palmas de Gran Canaria (España), 12 jul (EFE).- Un total de 135 personas fueron rescatadas por los servicios de emergencia Salvamento Marítimo la madrugada de este domingo, una de ellas posible menor de edad, cuando navegaban en un cayuco en aguas próximas a la isla española de Gran Canaria (océano Atlántico), según informó a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

Pocos minutos después de la medianoche, la Guardia Civil contactó con Salvamento Marítimo tras haber recibido una alerta en el radar SIVE con posible patera o cayuco navegando a unas 10 millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de Gran Canaria, por lo que se movilizaron recursos para intentar localizar la embarcación.

Los controladores marítimos también dieron aviso a embarcaciones cercanas a la posición detectada por el radar sin obtener confirmación de ninguna de ellas.

Finalmente, un helicóptero de Salvamento Marítimo, el Helimer 205, de regreso a base de otro vuelo, avistó la embarcación y facilitó su posición para que fuera la Guardamar Urania la que rescatara a las 135 personas que iban a bordo.

Todos los migrantes son de origen subsahariano y entre ellos había nueve mujeres y un posible menor de edad.

Los 135 fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, al sur de la isla, perteneciente al archipiélago español de Canarias, donde se dio por finalizado el desembarco sobre las 03:15 hora local (02:15 GMT).

En el primer semestre de 2026, esta ruta migratoria, conocida como la ruta canaria, sumó 3.175 casos de personas llegadas de manera irregular desde el continente africano a las islas españolas. EFE

cas/ros/cma/mgr