Rescatados los seis mineros que quedaron atrapados tras un temblor en una mina de China
Pekín, 11 sep (EFE).- Los seis trabajadores que permanecían atrapados en la mina de carbón Fuli, en la provincia nororiental china de Heilongjiang, fueron rescatados en la mañana local de este jueves tras casi 30 horas de labores de búsqueda y socorro.
Las autoridades locales, citadas por la agencia estatal Xinhua, dieron por concluidos los trabajos de rescate en el lugar del siniestro.
El siniestro se produjo este miércoles a las 01:44 hora local (17:44 GMT del martes) por un temblor inducido por la actividad minera que dañó tramos de las galerías subterráneas del yacimiento, situado en la ciudad de Hegang, fronteriza con Rusia.
En una primera intervención fueron rescatadas dos personas, trasladadas a un centro médico y declaradas fuera de peligro, mientras que otras seis quedaron atrapadas bajo tierra hasta su localización y extracción este jueves.
Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el estado de los seis trabajadores rescatados.
Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad en el gigante asiático, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.
El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales. EFE
