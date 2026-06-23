Rescatan a 22 personas que estaban retenidas en comunidad indígena en el Caribe colombiano

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Bogotá, 23 jun (EFE).- Las autoridades rescataron a 22 personas, entre las que se encontraban siete menores de edad, que permanecían retenidas en una comunidad indígena de una zona rural de Rioacha, capital del departamento caribeño de La Guajira, informó este martes el presidente colombiano, Gustavo Petro.

«El Gaula liberó 22 personas, entre ellas 7 menores, en un operativo militar en La Guajira», expresó el mandatario en su cuenta de la red social X.

El operativo tuvo lugar el lunes en la comunidad indígena Santa Lucía, donde varios hombres armados mantenían a las personas bajo amenazas e intimidaciones dentro de sus propias viviendas, según un comunicado del Ejército colombiano.

La operación se puso en marcha tras una denuncia recibida a través de las líneas de atención de la unidad de élite del Ejército, conocida como el Gaula, lo que permitió desarrollar labores de inteligencia y un dispositivo de registro y control en la zona para ubicar a las personas retenidas.

De acuerdo con la información oficial, durante la intervención fue capturado un hombre señalado por participar en los hechos y que deberá responder por el delito de secuestro simple.

Las autoridades también denunciaron que los responsables habían sacrificado de manera ilegal 25 cabras pertenecientes a familias de la comunidad con fines de comercialización ilícita, lo que afectó el sustento económico de los habitantes de esa zona rural. EFE

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