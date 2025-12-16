Rescatan a 32 migrantes de un naufragio frente a las costas del este de Libia

2 minutos

Trípoli, 16 dic (EFE).- La agencia libia contra la inmigración irregular informó este martes de que 32 migrantes fueron rescatados tras el naufragio de su embarcación frente a las costa de Al Haniya, al este de Libia, a causa de las malas condiciones meteorológicas.

Los 32 migrantes,de nacionalidad banglades, recibieron tratamiento médico por las «lesiones leves» que presentaban antes de ser trasladados a unn centro de acogida y serán deportados tras completar los trámites legales, informó la agencia en sus redes sociales.

Las autoridades libias tanto del este como del oeste intensificaron este año las operaciones de deportación de migrantes que llegan al país, principalmente, para intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa.

El pasado mes de octubre, el Gobierno de la Unidad Nacional (GUN), radicado en Trípoli, presentó un programa de deportación y un refuerzo en la seguridad nacional y el control fronterizo para prevenir el asentamiento de migrantes en el país magrebí.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), detalló en su informe semanal del 7 y al 13 de diciembre, que 564 migrantes fueron devueltos a Libia en este periodo -un país considerado no seguro para este colectivo- tras su intercepción en embarcaciones en el Mediterráneo.

Además, señaló que desde principios de año hasta el 13 de diciembre, 26.328 migrantes fueron devueltos al país magrebí, entre ellos 954 niños, mientras que 1.190 personas perdieron la vida en la ruta migratoria del Mediterráneo Central – que incluye el oeste de Argelia, Túnez y Libia- durante el mismo periodo.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, provenientes principalmente de los países del África subsahariana.

Según el último informe que publicó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), de las 64.950 personas que alcanzaron costas italianas desde el norte de África entre principios de año y el 15 de diciembre, 57.479 salieron de Libia. EFE

