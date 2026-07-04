Rescatan a 48 personas que fueron arrastradas por la creciente de un río en Ecuador

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Quito, 4 jul (EFE).- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador informó este sábado sobre el rescate de 48 personas -diez bomberos entre ellas- que fueron arrastradas por la creciente del río Zamora, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

La institución no ha proporcionado más información sobre el estado de salud de las personas rescatadas.

Ante el desbordamiento del río Zamora, registrado la noche del viernes y que ha provocado inundaciones en varios sectores de la localidad Guadalupe, en el municipio Zamora, la SNGR mantiene activadas las acciones de coordinación y respuesta junto a las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión integral del Riesgo de Desastres.

Indicó que se desplegó personal técnico de la Coordinación Zonal 7 para articular las labores en territorio, mientras el Cuerpo de Bomberos de Zamora, en coordinación con las Fuerzas Armadas, continúan con labores de búsqueda y rescate, mientras que el Ministerio de Salud Pública y demás entidades competentes brindan atención a las personas afectadas. EFE

sm/gpv