Rescatan a 67 personas, entre ellas 15 niños, tras volcar ferry con 133 viajeros en Guyana

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Georgetown, 19 jul (EFE).- Al menos 67 personas, entre ellas 15 niños, han sido rescatadas durante este domingo con vida, tras naufragar el sábado por la noche un ferry con 133 personas a bordo, que partió de Georgetown, por la costa del Atlántico Norte hacia Port Kaituma,

En la embarcación viajaban 116 pasajeros y 17 tripulantes, según confirmó a EFE el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés), Omar Khan.

«Hasta el momento se ha rescatado a sesenta y siete personas, entre ellas quince niños», apuntó en su página de Facebook el primer ministro de Guyana, Mark Phillips.

El mandatario hizo hincapié en que el objetivo principal «es rescatar a todo el mundo» y, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate tras hundirse el buque MV Barima, el Gobierno de Guyana ha establecido centros de asistencia familiar de emergencia en el centro comunitario de Port Kaituma.

Asimismo, el Ejecutivo habilitó el centro de asistencia de extensión de NAREI en Kumaka, Mabaruma y el Umana Yana en Kingston, Georgetown.

También se han activado los servicios de atención médica, coordinados por el Ministerio de Sanidad, para recibir y atender a los pasajeros y tripulantes rescatados, y una base médica flotante para atender a los supervivientes.

El Gobierno desplegó recursos aéreos y marítimos de las regiones Dos y Tres para apoyar la operación y activaron equipos médicos a bordo de buques de rescate.

Por su parte, Juan A. Edghill, ministro de Obras Públicas guyanés precisó que el ferry zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado con 116 pasajeros, además de 17 miembros de la tripulación, con destino a Port Kaituma.

Según el titular de Obras Públicas, la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

Edghill declaró a los medios de comunicación que las autoridades siguen tratando de esclarecer qué ocurrió. «Por lo que nos han contado, se toparon con una gran ola. Fue una ola enorme que hizo zozobrar al Barima», afirmó el ministro.

Por último, Edghill afirmó que el MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad.

El trayecto, que dura más de 14 horas, es una de las dos opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana.

Gran cantidad de guyaneses que viven o ejercen su actividad comercial en las comunidades de la Región 1 optan por utilizar el transbordador, ya que es la opción más asequible para desplazarse hasta la capital guyanesa de Georgetown y las comunidades de la Región 1.

Estos ferries suelen transportar pasajeros, productos frescos, ganado, electrodomésticos, vehículos y combustible. EFE

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