Rescatan a cinco sobrevivientes tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia

afp_tickers

2 minutos

Cinco sobrevivientes fueron rescatados el miércoles de los escombros de una escuela islámica indonesia que se derrumbó el lunes, mientras padres desesperados piden acelerar los esfuerzos para encontrar a decenas de otros niños que permanecerían atrapados.

«Hoy (miércoles) logramos evacuar a siete víctimas, cinco fueron rescatadas con vida y dos encontradas muertas», anunció Yudhi Bramantyo, director operativo de los servicios de búsqueda y rescate.

«Los cinco sobrevivientes estaban en condiciones de comunicarse», agregó durante una rueda de prensa en el lugar, en la ciudad de Sidoarjo, ubicada a unos treinta kilómetros de la metrópoli de Surabaya.

Este nuevo balance eleva a cinco el número de personas fallecidas en el derrumbe.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres había indicado la víspera que estimaba en 91 el número de personas que probablemente aún estaban sepultadas bajo los escombros.

Un balance previo hablaba de 38 desaparecidos y tres muertos.

Dos días después del colapso de la escuela mixta Al Khoziny, que afectó únicamente al sector de varones según fuentes locales, decenas de padres se reunieron el miércoles cerca del edificio en ruinas.

Entre ellos, Abdul Hanan, de 45 años, que busca a su hijo de 14 años. «La operación de rescate debe acelerarse. Estamos en una carrera contra el tiempo», subrayóantes de romper en llanto.

Emi Freezer, responsable del control de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, indicó que los rescatistas captaron signos de vida y se concentran en brindar asistencia a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

Los equipos de rescate identificaron «15 puntos de intervención, de los cuales ocho son negros y siete rojos», declaró Emi.

El código de color negro hace referencia a la ausencia de reacción o signo de vida, y el rojo significa que hay reacción.

«Nuestra prioridad es salvar a las víctimas que aún reaccionan», agregó Emi.

Los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero un sismo de magnitud 6,0 según el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS) sacudió la costa vecina durante la noche e interrumpió temporalmente sus labores.

