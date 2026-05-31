Rescatan a líder indígena ecuatoriano tras accidente provocado por la crecida de un río

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Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, fue rescatado y está en «buen estado de salud» después de que el vehículo en el que viajaba fuera arrastrado por la corriente de un río que creció, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

La Conaie informó este domingo que Vargas había viajado a Esmeraldas para realizar una jornada de trabajo y de fortalecimiento organizativo en un territorio ancestral de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE).

Pero al regresar de esa visita, él y el conductor de la camioneta en la que se movilizaban se encontraron con que las intensas lluvias registradas en la zona durante las últimas horas habían provocado la crecida repentina del río Palaví.

«En estas circunstancias, la camioneta fue alcanzada y arrastrada por la fuerza de la corriente, generando una situación de riesgo para sus ocupantes», señaló la Conaie en un comunicado.

Guardias de las comunidades Awá y de sus dirigentes activaron de manera inmediata las labores de auxilio y lograron rescatar a Vargas y al conductor, «quienes se encuentran en buen estado de salud y bajo el acompañamiento correspondiente», agregó la organización.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció el pasado viernes que hasta este lunes estaban previstas lluvias con tormenta en varias zonas del norte del país, entre las que estaba Esmeraldas. EFE

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