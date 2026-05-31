The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rescatan a líder indígena ecuatoriano tras accidente provocado por la crecida de un río

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, fue rescatado y está en «buen estado de salud» después de que el vehículo en el que viajaba fuera arrastrado por la corriente de un río que creció, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

La Conaie informó este domingo que Vargas había viajado a Esmeraldas para realizar una jornada de trabajo y de fortalecimiento organizativo en un territorio ancestral de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE).

Pero al regresar de esa visita, él y el conductor de la camioneta en la que se movilizaban se encontraron con que las intensas lluvias registradas en la zona durante las últimas horas habían provocado la crecida repentina del río Palaví.

«En estas circunstancias, la camioneta fue alcanzada y arrastrada por la fuerza de la corriente, generando una situación de riesgo para sus ocupantes», señaló la Conaie en un comunicado.

Guardias de las comunidades Awá y de sus dirigentes activaron de manera inmediata las labores de auxilio y lograron rescatar a Vargas y al conductor, «quienes se encuentran en buen estado de salud y bajo el acompañamiento correspondiente», agregó la organización.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció el pasado viernes que hasta este lunes estaban previstas lluvias con tormenta en varias zonas del norte del país, entre las que estaba Esmeraldas. EFE

cbs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR