Rescatan a la última de las 12 víctimas mortales del derrumbe de un geriátrico en Brasil

Río de Janeiro, 6 mar (EFE).- Los bomberos rescataron este viernes a la última de las doce víctimas mortales que estaban bajo los escombros de un geriátrico que se desplomó el jueves en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, informaron fuentes oficiales.

El cuerpo de una anciana de 77 años que era la última en la lista de desaparecidos por la tragedia fue rescatado hacia las 7.00 hora local (10.00 GMT) de este viernes, según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, estado del que Belo Horizonte es capital, en el sureste del país.

De las 29 personas que dormían en la residencia de ancianos en la madrugada del jueves cuando se produjo su derrumbe, 12 murieron, 8 fueron rescatadas con vida por los bomberos y 9 consiguieron abandonar el inmueble por sus propios medios.

Entre las víctimas figuran el propietario del inmueble, que vivía en uno de los pisos de la edificación junto con su esposa de 31 años y a su hija de 2 años, rescatadas con vida.

Cerca de 100 bomberos participaron en las tareas de rescate, que se extendieron durante 30 horas.

Los responsables por la investigación sobre la tragedia informaron que aún se desconocen las causas del derrumbe de la edificación de cuatro pisos y que toda la documentación y permisos del geriátrico estaban actualizados.

De acuerdo con la Defensa Civil, en una inspección realizada en enero no fueron registradas fallas estructurales o cualquier tipo de intervención que pudiese haber causado el derrumbe. EFE

