Rescatan a más de veinte marineros indios tras un ataque de EEUU contra su barco en Omán

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Nueva Delhi, 9 jun (EFE).- La India confirmó este martes el rescate de 24 marineros indios después de que su barco, que navegaba con bandera de Palau, fuera atacado por EE. UU. cerca de las costas de Omán, en el contexto del bloqueo naval impuesto por Washington contra Irán.

«La Guardia Costera de la India en Bombay recibió información sobre un ataque con misiles contra el petrolero MT Marivex, con pabellón de Palau y con 24 tripulantes indios a bordo, que se encontraba fondeado frente a Masirah, Omán, aproximadamente a las 14:20 horas (8:50 GMT) del 8 de junio», indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Según el Ejecutivo, los marineros indios fueron rescatados por helicópteros de la Armada de Omán horas más tarde.

«El personal rescatado se encuentra a salvo, sin víctimas ni heridos. El buque permanece fondeado frente a Masirah, Omán», añadió el Gobierno.

Las fuerzas estadounidenses aseguraron que atacaron el petrolero sin carga después de que el buque «infringiera el bloqueo vigente contra Irán al intentar navegar hacia un puerto iraní».

«Un F/A-18 Super Hornet del USS Abraham Lincoln (CVN 72) disparó un proyectil de precisión contra las salas de máquinas y de gobierno del buque después de que la tripulación no cumpliera las instrucciones de las fuerzas estadounidenses. El Marivex ya no se dirige a Irán», indicó el Comando Central de EEUU (CENTCOM) en un comunicado el lunes.

El 13 de abril, EE. UU. impuso un bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que busca presionar a Teherán, quien a su vez mantiene interrumpido el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Varios buques con tripulantes indios han sido atacados en la región desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

A mediados de mayo, la India denunció un ataque a un buque de bandera india mientras navegaba frente a las costas de Omán, sin señalar al autor del incidente. EFE

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