Rescatan a una familia desaparecida durante 7 días en el océano Pacífico

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Los Ángeles (EE.UU.), 7 abr (EFE).- Una familia de tres miembros que llevaba desaparecida siete días a bordo de una embarcación en el océano Pacífico occidental fue rescatada sana y salva el lunes por un buque estadounidense, informó este martes la Guardia Costera de los Estados Unidos.

La familia, compuesta por dos hombres y una mujer, había partido de una de las islas del archipiélago de los Estados Federados de Micronesia el pasado 30 de marzo en una pequeña lancha para recorrer una corta distancia, pero nunca llegó a su destino debido a una avería en el motor de la embarcación.

El domingo pasado, la tripulación del guardacostas Midgett recibió un informe de las autoridades de Micronesia sobre la embarcación perdida e iniciaron una labor de búsqueda y rescate que abarcó 14.000 millas náuticas cuadradas (más de 48.000 kilómetros cuadrados) en condiciones de mar agitado con olas que alcanzaban los tres metros de altura, indicó la Guardia Costera en un comunicado.

Los tres supervivientes fueron ubicados en la madrugada del lunes en medio del océano, de donde fueron rescatados y trasladados de manera segura al estado de Chuuk, que hace parte de la Micronesia.

El capitán Brian Whisler, oficial al mando del Midgett, dijo en la nota de prensa que su equipo está entrenado para realizar esta clase de operaciones.

El buque guardacostas, que ya se encontraba realizando una patrulla en el Pacífico Occidental, desvió su rumbo para hacer la búsqueda y rescate, en el que participaron otros equipos de rescate de las fuerzas estadounidenses.

El teniente comandante Derek Wallin, coordinador de misiones de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de los EE.UU., advirtió que sin la proximidad del Midgett al sitio donde se extravió la embarcación, la operación habría requerido significativamente más tiempo y recursos, «un tiempo que las tres personas desaparecidas tal vez no habrían tenido». EFE

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