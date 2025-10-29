Rescatan a una joven y recuperan dos cadáveres en un edificio que se derrumbó en Turquía

1 minuto

Estambul, 29 oct (EFE).- Los equipos de emergencia rescataron este miércoles con vida a una joven de 18 años de un edificio que se derrumbó esta mañana en Gebze, en la periferia occidental de Estambul, con cinco personas bajo los escombros, al tiempo que recuperaron dos cadáveres y siguen buscando a otra pareja.

El edificio, de siete plantas y habitado únicamente por dos familias, de las que una estaba ausente, se derrumbó esta mañana por causas aún desconocidas, enterrando entre los escombros a los cinco miembros de la otra familia, informa el canal de noticias turco NTV.

A media tarde de hoy, los bomberos y expertos del servicio turco de emergencia AFAD, asistidos por dos perros de rescate y dos drones, consiguieron recuperar los cadáveres de dos niños y poco después lograron sacar a la hermana mayor de ellos, de 18 años.

La joven, que se hallaba en la misma habitación que sus hermanos fallecidos, fue trasladada al hospital en «un estado en general bueno, consciente y capaz de comunicarse», confirmó a la prensa el viceministro turco del Interior, Mehmet Aktas.

Agregó que continúa la búsqueda de los padres, que se hallaban en otra habitación.

Las autoridades desconocen por el momento las causas del colapso del edificio, habitado desde 2013, pero por precaución han desalojado y precintado otros nueve edificios vecinos.

Según el diario turco ‘Sol’, se evalúa si el derrumbe podría estar relacionado con las obras del metro que se realizan a pocos metros de la estructura. EFE

