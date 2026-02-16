Rescatan con vida a 6 montañistas afectados por descarga eléctrica en un volcán de Ecuador

Quito,16 feb (EFE).- La Policía Nacional rescató con vida a seis montañistas afectados por una descarga eléctrica en el volcán Corazón de Ecuador, que tiene 4.790 metros sobre el nivel del mar.

Los montañistas fueron alcanzados por una descarga eléctrica por estática, producto de la caída de un rayo, indicó la Policía este lunes en un comunicado, en el que señaló que el suceso tuvo lugar el pasado sábado.

La alerta ingresó al ECU 911 y activó de inmediato el protocolo de emergencia. Desde tierra, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional inició el ascenso hacia la zona afectada, en el municipio de Mejía, en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

«No era un terreno sencillo: pendientes pronunciadas, viento cortante y una sensación térmica que descendía rápidamente mientras la tormenta aún rondaba la montaña», relató.

En el sector, los uniformados tomaron contacto con el guardaparque de la reserva ecológica Los Ilinizas y con el equipo del Cuerpo de Bomberos Mejía, quienes confirmaron la gravedad del incidente ocurrido en la cima.

Con el apoyo de un guía de montaña acreditado, se realizó un análisis técnico y operativo antes de continuar el ascenso.

Tras avanzar bajo condiciones climáticas adversas, los rescatistas localizaron a las víctimas a unos 20 metros del sector conocido como «Paso de la Muerte», una zona estrecha y expuesta.

Allí, en plena área de riesgo, brindaron de manera inmediata los primeros auxilios. Algunos presentaban signos de hipotermia y afectaciones derivadas de la descarga eléctrica, señaló.

Por medio de la radio se coordinó la presencia de dos ambulancias en el sector del refugio para asegurar una evacuación inmediata.

Mientras tanto, el equipo instaló un sistema de pasamanos y aseguró a las víctimas con cuerdas especializadas para superar los tramos resbalosos y comprometidos durante el descenso.

«La maniobra fue lenta, técnica y exigente. Cada metro ganado hacia abajo era una batalla contra el frío y la altura», explicó.

Después de varias horas de trabajo en alta montaña, los seis montañistas fueron evacuados con éxito hasta el refugio, donde quedaron bajo custodia del personal paramédico y de los bomberos para su valoración médica. EFE

