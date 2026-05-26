Rescatan con vida a una mujer que pasó dos días a la deriva en alta mar en Brasil

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Río de Janeiro, 26 may (EFE).- Una embarcación de pescadores rescató este martes con vida a una mujer de 26 años que sufrió un accidente el pasado domingo cuando paseaba en una moto acuática con un amigo y que pasó dos días a la deriva en alta mar frente a la costa brasileña, informaron fuentes oficiales.

Bruna Damaris Sant’anna, que estaba desaparecida desde el domingo, fue localizada a unos 16 kilómetros del litoral del estado de São Paulo por los pescadores, que tras ofrecerle los primeros auxilios la entregaron a los equipos que trabajan en las tareas de rescate.

Tras el rescate, la joven fue transportada por el Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital Municipal de Ilhabela, un turístico islote ubicado frente al litoral paulista y en donde se encontraba alojada con familiares y amigos antes de sufrir el accidente con su amigo, que aún no ha sido localizado.

A pesar de que fue encontrada débil y con síntomas de hipotermia, Sant’anna se encuentra estable, fuera de riesgo y bajo observación médica, informó la alcaldía de Ilhabela en un comunicado.

Los pescadores que la encontraron dijeron que se trató de una casualidad debido a que este martes optaron por trabajar más alejados del litoral ante la escasa pesca en el local en el que normalmente se ubican.

La moto acuática utilizada por la pareja fue encontrada el lunes igualmente a la deriva y a unos 22 kilómetros del litoral. Las tareas de rescate continúan con la intención de localizar al otro ocupante, un hombre de 28 años identificado como Dheoge Pereira Bernardino. EFE

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