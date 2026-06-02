The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rescatan en Australia a un perro arrastrado por el mar que nadó casi 1 km hasta una isla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Sídney (Australia), 2 jun (EFE).- Voluntarios del servicio de rescate marítimo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, rescataron a un perro que fue arrastrado por el mar tras caer desde unas rocas en una localidad costera y que logró sobrevivir al alcanzar a nado una pequeña isla.

El incidente ocurrió poco después del mediodía del lunes en un mirador de esta localidad, cuando varios ciudadanos alertaron a los operadores de radio de la base de la localidad de Batemans Bay sobre la presencia de un perro en apuros mar adentro, según informó a EFE este martes un portavoz de Marine Rescue NSW.

Tras recibir los avisos, la organización movilizó de inmediato una embarcación de rescate y una moto acuática para localizar al animal, que fue encontrado en la isla de Snapper, un pequeño islote situado a unos 800 metros de la costa.

Uno de los voluntarios desembarcó en la isla y, después de cerca de una hora intentando ganarse la confianza del perro, logró ponerlo a salvo. Con la ayuda del operador de la moto acuática, el animal fue trasladado a la embarcación de rescate y posteriormente llevado a la base local del servicio marítimo.

Una vez en tierra, los operadores coordinaron su entrega a las autoridades municipales para que recibiera la atención necesaria y facilitar su eventual reencuentro con sus propietarios.

Los rescatistas destacaron que el desenlace favorable estuvo condicionado por las circunstancias excepcionales del momento, ya que el perro consiguió llegar a la isla y las condiciones del mar eran «excepcionalmente tranquilas».

Según el servicio de rescate, el animal habría tardado entre 20 y 30 minutos en alcanzar la isla. Aunque se trata de una distancia poco habitual para un perro doméstico, algunos canes son capaces de recorrer trayectos prolongados a nado cuando las aguas están calmadas y no existen corrientes fuertes. EFE

emg/pav/cc

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR