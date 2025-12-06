Rescatan en Ecuador a niña colombiana utilizada para mendicidad

Quito. 6 dic (EFE).- Una niña colombiana de diez años fue rescatada en Ecuador, donde era usada por su padre para mendicidad, informó este sábado el Ministerio del Interior.

Apuntó que, a través de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en coordinación con la Policía Nacional y Ministerio del Interior de Colombia, coordinó el rescate, asistencia y protección de la menor.

La niña era utilizada por su padre para pedir dinero en autobuses y centros comerciales «para cumplir con una cuota diaria», indicó sin más detalles.

«La víctima (…) estuvo por más de tres días encerrada en una vivienda», añadió el Ministerio que no ha revelado cuál es, actualmente, la situación del padre de la menor. EFE

