Rescatan en Perú a una adolescente ecuatoriana presuntamente víctima de trata de personas

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Quito, 7 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este domingo del rescate, en Perú, de una adolescente ecuatoriana presuntamente víctima de trata de personas, en un operativo en el que fue detenido un adolescente compatriota suyo de 17 años.

En un comunicado, señaló que, la noche del viernes, en coordinación con la Policía de Perú y el apoyo de la organización OUR Rescue, logró el rescate de una adolescente y la aprehensión de un presunto implicado en el «delito de trata de personas con fines de explotación sexual y vinculado a una organización delictiva».

La investigación se activó tras la denuncia presentada ante la Fiscalía en el municipio El Carmen, de la provincia costera de Manabí.

Según las investigaciones, el pasado 4 de junio, la víctima fue captada en su domicilio mediante manipulación afectiva y engaños sentimentales, relató la Policía en el escrito.

Los implicados financiaron su viaje internacional y le facilitaron un documento de identidad falso, logrando evadir los controles migratorios en la frontera con rumbo a Lima.

En concordancia con las investigaciones realizadas, determinaron que el presunto captor pertenecería al grupo delictivo Los Choneros, el más antiguo y uno de los más grandes de Ecuador, y «con operatividad tanto en Ecuador como en el exterior, lo que indica que el traslado de la menor respondía a una red organizada de trata de personas», anotó.

De acuerdo a la Policía, se ejecutó una intervención en el distrito de Carmen de la Legua-Reinoso (provincia del Callao, Perú), que permitió el rescate de una adolescente y la captura de un ecuatoriano identificado como A.I.Z.M. (alias «Ñaño Ismael»), de 17 años de edad. EFE

sm/alf