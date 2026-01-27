Rescatan en República Dominicana a 20 mujeres víctimas de una red de explotación sexual

Santo Domingo, 27 ene (EFE).- Un total de 20 mujeres, entre ellas dominicanas, haitianas y colombianas, víctimas de una red de explotación sexual en la turística provincia de Puerto Plata, al norte de la República Dominicana, fueron rescatadas por las autoridades en un centro de diversión nocturno, informó este martes el Ministerio Público.

Las mujeres se encontraban bajo coacción y con las salidas limitadas, además, se les obligaba a realizar bailes privados para clientes, a cambio de tarifas que cobraban directamente los administradores de los negocios.

Las autoridades, encabezadas por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), realizaron allanamientos simultáneos, apresaron a cinco personas y se incautaron de unos 40.800 dólares, dos vehículos, una escopeta calibre, libretas de apuntes y equipos electrónicos.

En la acción también participaron miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional; así como la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB).

Precisamente este martes, el Ministerio Público dominicano inauguró la nueva sede de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Unidad de la Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos.

Al intervenir en el acto, la procuradora general del país, Yeni Berenice Reynoso, señaló que la «migración ilegal, y más oscuramente la comercialización de seres humanos, representa hoy uno de los desafíos más importantes para nuestra seguridad y defensa».

«Estos delitos tienen nuevas amenazas, nuevas manifestaciones. Hoy los depredadores actúan detrás de pantalla. La cibertrata y el cibertráfico nos plantean desafíos tecnológicos que en estas nuevas instalaciones nos permitirán enfrentar con mucha mayor eficiencia», afirmó.

En los últimos años, decenas de personas en el país fueron llevadas a la Justicia por estos delitos, de acuerdo con las autoridades locales. EFE

