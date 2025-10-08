Rescatan ilesos a cuatro militares tras accidente de helicóptero en Ecuador

Quito, 8 oct (EFE).- Cuatro militares resultaron ilesos tras accidentarse el helicóptero en el que realizaban un reconocimiento de una zona de minería ilegal en la provincia ecuatoriana de Imbabura, informó este miércoles el Ejército de Ecuador.

La activación inmediata del protocolo de búsqueda permitió el rescate de los cuatro tripulantes, señaló un comunicado en el que precisó que el hecho ocurrió en horas de la mañana en el sector de Buenos Aires, del municipio de Urcuquí.

El Ejército ecuatoriano expresó su solidaridad con los familiares del personal militar afectado e informó que brindará toda la ayuda y asistencia que necesiten.

En el momento se realizan las investigaciones que permitirán esclarecer las razones del accidente. EFE

