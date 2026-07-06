Rescatistas colombianos describen «alegría» de encontrar vida tras terremotos de Venezuela

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Bogotá, 6 jul (EFE).- La «alegría inmensa» de encontrar vida en medio de los escombros de los terremotos en Venezuela que dejan 3.535 muertos y 16.740 heridos compensó las jornadas extenuantes y la carrera contra el tiempo que afrontó el equipo colombiano de rescate, cuyos integrantes relataron este lunes la experiencia tras regresar al país.

El infante de Marina profesional Efrén Castro Moreno, uno de los cuatro guías caninos del equipo, recordó que las jornadas fueron «muy extenuantes» porque el tiempo jugaba en contra de quienes buscaban sobrevivientes entre los escombros.

«Una hora, un minuto que pasara era una oportunidad menos de encontrar una persona con vida», afirmó el rescatista, quien aseguró que el cansancio físico quedó recompensado con el rescate de Moisés, un niño de 11 años, el pasado 29 de junio.

«Es una alegría inmensa encontrar vida en medio de todo este desastre. Fue muy satisfactorio poder encontrar al niño», agregó.

La líder del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Silvia Ballén, explicó a EFE que uno de los principales desafíos fue la movilidad hacia las zonas de trabajo.

«Cuando nos asignaron la base de operaciones, desplazarnos hacia los puntos donde debíamos intervenir fue un desafío. Tuvimos trancones (alto tráfico) de más de dos y tres horas que nos impedían llegar rápidamente», señaló.

A ello se sumó la necesidad de coordinar operaciones con algunos equipos de rescate que no trabajaban bajo la metodología internacional estándar de las Naciones Unidas para este tipo de emergencias.

«Trabajar en conjunto en la revisión de estructuras fue bastante complejo y bastante lento», añadió Ballén.

El equipo, conformado por 64 rescatistas y cuatro perros especializados, realizó cerca de 35 evaluaciones de estructuras durante su despliegue en Venezuela.

El grupo está clasificado como equipo de búsqueda y rescate de nivel mediano bajo los estándares de las Naciones Unidas, una certificación que solo poseen cinco equipos en el continente americano: uno en Colombia, dos en Chile y dos en Estados Unidos.

El director de la UNGRD, Javier Pava, explicó a EFE que, concluida la fase de búsqueda y rescate, Colombia mantendrá su apoyo a Venezuela con nuevas misiones especializadas.

Según detalló, ya fue desplegado un hospital de campaña y en los próximos días viajará un equipo forense para apoyar la identificación de víctimas, mientras el Gobierno colombiano continuará colaborando en las labores de recuperación «hasta el último día» de la actual Administración, que finaliza el próximo 6 de agosto. EFE

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