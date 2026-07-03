Rescatistas en Venezuela siguen sin encontrar pruebas de vida del niño de 9 años

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Caraballeda (Venezuela), 3 jul (EFE).- El grupo de rescatistas que inspeccionaron este viernes el edificio derrumbado donde podría estar Fabio, un niño de 9 años desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela, no pudieron encontrar pruebas de vida.

«No se han encontrado señales», dijeron a EFE los rescatistas de varias nacionalidades que han usado sonar y georadar, que no han dado indicios.

Los equipos inspeccionaron durante toda la mañana el edificio derrumbado de doce plantas buscando la oportunidad de comenzar un complejo rescate del niño que se quedó atrapado en los escombros del edificio Taihiti en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto de la semana pasada.

Los rescatistas, que hoy utilizaron perros y drones para las inspecciones, aseguraron que el edificio se mueve y que incluso tiene nuevas grietas, por lo que la estructura está muy delicada.

Ya son varios los equipos de rescate que usan la tecnología de búsqueda y rescate sin encontrar signos de vida en el edificio, a pesar de que la familia afirma que el niño está con vida.

«No pierdo la esperanza de que mi hijo va a aparecer. Hasta que el Gobierno me lo permita seguiré buscando a mi muchacho porque no he visto un cuerpo real, pero yo lo siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo porque el responde a mis llamados», dijo a EFE el padre del niño, Francisco Bastardo.

A las afueras del edificio, donde trabajaban más de medio centenar de rescatistas nacionales e internacionales custodiado por varios militares y policías, la abuela del niño exclamaba que nadie hacía nada por sacarlo.

«No han podido hacer nada en ese edificio», gritaba la señora dolida, clamando que le dicen que no hay nadie con vida pero no les dejan entrar a buscar a sus familiares.

Los equipos de rescatistas internacionales siguen este viernes con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil del jueves llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

El vigilante, de 43 años, fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, informó este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

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(foto) (vídeo)