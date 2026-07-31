Rescatistas rastrean con perros el centro comercial colpasado en Japón tras el terremoto

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Los equipos de rescate japoneses, auxiliados por perros de búsqueda, realizan este viernes un rastreo final en el centro comercial colapsado tras el fuerte terremoto que sacudió el suroeste del país esta semana y ya deja 35 muertos.

El sismo de magnitud 7,1 del martes causó daños importantes en la prefectura de Kumamoto, donde dañó viviendas y puentes, provocó incendios y dejó sin electricidad y agua a miles de personas.

Un complejo comercial en la ciudad de Kashima, que había sido evacuado tras el sismo, quedó convertido en una amalgama de escombros tras una presunta explosión de gas una hora después.

«En el centro comercial Aeon, se rescató a 11 personas hasta anoche (jueves), entre ellas siete fallecidos. Para asegurarnos de que no quede nadie más adentro, estamos finalizando nuestra verificación con la ayuda de perros entrenados profesionalmente», aseguró este viernes el portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

Citado por medios locales, el operador del establecimiento dijo que ya habían localizado a todos los empleados.

En una fábrica de papel, el otro sitio más afectado por el movimiento telúrico, ya se han recuperado nueve cuerpos y se han dado por concluidas las operaciones de búsqueda, dijo Kihara.

También se rescató a dos sobrevivientes del lugar donde se derrumbó una chimenea, agregó el funcionario, que elevó el número total de muertos por el sismo en Kumamoto a 35.

Las labores de rescate se han visto complicadas por temperaturas que se prevé alcancen los 40 °C este fin de semana.

Hasta el viernes, alrededor de 4.500 hogares en todo Kumamoto seguían sin electricidad y 79.000 sin agua, añadió Kihara, mientras unos 5.100 militares siguen movilizados para ayudar.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del Anillo de Fuego del Pacífico.

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