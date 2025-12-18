Rescatistas recuperan 77 cuerpos de una misma familia en la ciudad de Gaza

Jerusalén, 18 dic (EFE).- Rescatistas de la Defensa Civil gazatí recuperaron y trasladaron este jueves a un cementerio los restos mortales de 77 miembros de una misma familia, asesinados en bombardeos israelíes contra sus viviendas en el barrio de Rimal al oeste de la ciudad de Gaza.

«Los equipos de rescate recuperaron 60 cuerpos de mártires de entre los escombros de la casa, algunos de los cuales eran restos. También se trasladaron 17 cuerpos que habían sido enterrados cerca de la casa durante la guerra», detalló en un comunicado el rescatista Mahmud al Shubaki, al frente de la operación. EFE

