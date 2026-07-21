Rescatistas reportan 12 muertos en ataques israelíes en Gaza, la mitad de una misma familia

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Doce palestinos, entre ellos seis miembros de una misma familia -incluidos varios niños-, murieron este martes en distintos ataques en la Franja de Gaza, informaron los equipos de rescate y testigos.

Según la Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, un bombardeo alcanzó de madrugada la vivienda de la familia Al Masri en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio.

El hospital Al Shifa confirmó haber recibido los cuerpos de las víctimas y varios heridos.

Sobre el terreno, equipos de la AFP constataron importantes daños en la vivienda, cuyo techo quedó prácticamente derrumbado y parcialmente calcinado.

Una fuente militar israelí declaró a la AFP que un ataque «tenía como objetivo a un terrorista de Hamás en esa zona».

En el hospital Al Shifa, el cuerpo de una niña pequeña fue colocado en una bolsa mortuoria blanca y alineado junto a otros cadáveres envueltos en gruesas mantas, ante la presencia de sus allegados, algunos de los cuales lloraban en silencio.

«Nos tomó por sorpresa», declaró a la AFP Ahmed Al Masri, quien se identificó como un superviviente del bombardeo.

«Toda la familia de mi hermano fue eliminada del registro civil: él, su esposa y sus cuatro hijos», detalló.

La Defensa Civil reportó otras seis personas fallecidas durante el día en el territorio palestino.

El ejército israelí dijo haber realizado «un ataque aéreo» contra «varios terroristas armados que transportaban armas en un vehículo» en el sur de la Franja de Gaza.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Al menos 1.168 palestinos han muerto desde su entrada en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Del lado israelí, las autoridades reportaron la muerte de cinco soldados y un contratista que trabajaba para el Ministerio de Defensa desde el inicio de la tregua.

El acceso limitado a Gaza impide a la AFP verificar de forma independiente los balances o cubrir libremente la violencia en la zona.

az-vid/crb/mib/cab/mab/hgs/an