Rescatistas siguen búsqueda tras derrumbe de internado en Indonesia, con 91 desaparecidos

Bangkok, 1 oct (EFE).- Al menos 91 personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe el lunes de un internado islámico en Indonesia, que ha dejado al menos 3 muertos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, informan este miércoles las autoridades.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia aumentó hoy su estimación sobre el número de desaparecidos a 91, respecto a los 38 del día anterior.

El internado islámico Al-Khoziny, situado en la regencia de Sidoarjo, en el este de la isla de Java -la más poblada del vasto archipiélago-, se hundió el lunes a las 15:35 hora local (8:35 GMT), mientras un grupo de operarios vertía cemento en el edificio como parte de unas obras. EFE

