Reserva indígena pide a un tribunal de EE.UU. frenar la construcción del muro fronterizo

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Los Ángeles (EE.UU.), 22 jul (EFE).- La reserva indígena Tohono O’odham defendió este miércoles en un tribunal de Washington su derecho sobre sus terrenos en Arizona para evitar la construcción del muro fronterizo, autorizado por el Gobierno del presidente Donald Trump, que sería adjudicado a los contratistas próximamente.

El juez Richard León, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, escuchó los argumentos de la tribu que alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola sus derechos como nación indígena, ya que estaría tomando de manera ilegal terrenos que le pertenecen para la edificación del muro.

La reserva indígena comparte unos 1.000 kilómetros (62 millas) de frontera con México y siempre ha expresado su oposición a la construcción de un muro fronterizo, favoreciendo el uso de tecnología para la vigilancia de la zona.

La querella legal, además, enfatiza que la construcción de un muro destruirá sitios considerados «sagrados» para su cultura, los cuales forman parte de rituales ancestrales.

En ese sentido, Adelita Grijalva, congresista demócrata por Arizona, dijo este miércoles en un comunicado que “es ilegal” que el DHS altere los límites de la tribu.

“Ya hemos visto las consecuencias devastadoras de cuando esta Administración ignora a los gobiernos tribales, como ocurrió con la destrucción del geoglifo de Las Playas Intaglio. Esto no es solo un daño temporal a la tierra; es la destrucción irreparable de un lugar sagrado vinculado a la historia, la identidad y las prácticas espirituales del pueblo O’odham», añadió la congresista.

La nación indígena asegura que por décadas ha trabajado en conjunto con el Gobierno federal en materia de seguridad nacional, permitiendo la instalación de barreras vehiculares, sensores, caminos de patrullaje y asistencia a la Patrulla Fronteriza.

Aseguran que en los últimos dos años el cruce de migrantes ha descendido en más de un 90 % dentro de sus tierras, por lo que consideran innecesaria la construcción del muro en su territorio.

Durante su segundo mandato, Trump ha convertido en una de sus prioridades continuar con la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera con México.

Para lograrlo, el DHS ha anulado más de una docena de leyes que protegen el medioambiente y especies en peligro de extinción para acelerar la construcción de la polémica infraestructura en nombre de la seguridad nacional. EFE

amv/jrh