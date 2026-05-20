Reservas internacionales de Ecuador alcanzan nuevo récord de 13.283 millones de dólares

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Guayaquil (Ecuador), 19 may (EFE).- Las reservas internacionales de Ecuador alcanzaron los 13.283 millones de dólares hasta el 15 de mayo, el nivel más alto desde que se tienen registros, según los últimos datos publicados por el Banco Central (BCE).

«El resultado consolida la estabilidad fiscal y la sostenibilidad del esquema de dolarización», señaló el BCE en su cuenta de la red social X, donde informó sobre el récord alcanzado.

A finales de abril, las reservas internacionales ascendieron a 11.513 millones de dólares, subieron a los 11.830 millones el 8 de mayo hasta alcanzar el viernes pasado los más de 13.000 millones.

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, las reservas internacionales cumplen un papel fundamental: son el principal respaldo de los dólares que circulan en el sistema financiero.

Al no contar con moneda propia, el país depende de la fortaleza de sus activos externos para garantizar liquidez, estabilidad y confianza, según dijo en febrero pasado el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando reportó que Ecuador había marcado un récord en reservas internacionales con 11.858 millones de dólares.

El Gobierno también ha señalado que contar con un nivel récord de reservas protege los depósitos de la ciudadanía y del sector productivo, refuerza la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y respalda el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras del Estado, contribuyendo a la reducción de la prima de riesgo, indicador conocido como riesgo país. EFE

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