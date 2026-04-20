Residentes vuelven a sus casas meses después de un mortal incendio en Hong Kong

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Pobladores de Hong Kong que perdieron sus viviendas en un incendio masivo el año pasado en un complejo residencial, comenzaron a regresar el lunes al sitio para recoger lo que queda de sus pertenencias.

El incendio más mortal en décadas en la ciudad cobró la vida de 168 personas cuando arrasó siete de los ocho edificios de apartamentos del complejo Wang Fuk Court en noviembre.

Por primera vez desde entonces, unas 6.000 personas recibieron permiso para ingresar el lunes a sus apartamentos durante tres horas para recoger cosas.

Las autoridades esperan que ese proceso de regreso a los 1.700 apartamentos del complejo concluya a inicios de mayo.

Un periodista de la AFP vio residentes salir de los buses del gobierno al llegar al sitio.

Las autoridades aconsejaron a las personas prepararse mentalmente antes de entrar a su antigua residencia debido a que más de 920 apartamentos resultaron dañados en el incendio, algunos completamente, según los bomberos.

Imágenes divulgadas por el gobierno muestran los techos y paredes de algunos apartamentos colapsados o tiznados, con sus interiores cubiertos de escombros.

La zona del complejo en el distrito de Tai Po permanece acordonada y declarada como «peligrosa», mientras se realizan trabajos para reforzar la estructura de los inmuebles que resultó comprometida.

Los pobladores debieron utilizar máscaras, cascos y guantes para ingresar a los apartamentos.

Un poblador de 50 años de apellido Chung dijo a periodistas que llevó un destornillador, tijeras y bolsas plásticas para volver al apartamento.

«Es posible que cosas como los llavines estén llenos de polvo, me preocupa no tener las herramientas si hay que desarmar alguna cosa», explicó.

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