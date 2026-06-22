Respeto y adoración para Messi en Argentina

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En Buenos Aires, las calles estaban vacías y los bares llenos de camisetas albicelestes. Así celebraron los argentinos este lunes la victoria ante Austria en una fecha especial: cuatro décadas después de la «mano de Dios» de Diego Maradona, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial.

Bajo un sol invernal, cientos de hinchas se congregaron en los «fan zones» de la capital argentina para seguir el encuentro entre banderas, gorras y camisetas albicelestes.

Responsable de los dos tantos para la victoria 2-0 de Argentina ante Austria, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial con 18 goles, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil-2014.

En los fan zones, un suspiro de alivio colectivo rompió el aire cuando Messi selló el triunfo con un segundo disparo en el minuto 94.

«Messi imparable, la verdad. Ahí lo tienen. ¿Al viejo que se estaba por retirar? Ahí lo tienen para todos ustedes», dijo Juan Beva, de 25 años, en uno de los fan zones.

Mientras el capitán argentino sumaba su nuevo récord con la camiseta albiceleste, los hinchas recordaban también el aniversario del célebre gol con la mano que Maradona convirtió a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Para Fernando Rollan, de 38 años, «Maradona nació de abajo, es del pueblo y le dio muchas alegrías a esa gente que no puede acceder a ciertos placeres. En cambio Messi es otra generación», comparó. «Yo lo amo, lo he vivido».

– Respeto –

Aunque el recuerdo de Maradona sigue ocupando un lugar central en el imaginario futbolero argentino, la idolatría por Messi, que cumple 39 en dos días, tiene una dimensión propia.

«Me emociono», dijo a la AFP Brian Duarte, de 27 años, con los ojos humedecidos, en una plaza en el centro de Buenos Aires. «Me emociono mucho porque la verdad que tenemos el privilegio de disfrutar a Messi hasta hoy en día».

Su nombre y su rostro aparecen en murales, camisetas, tatuajes, vidrieras de bares y persianas de comercios. En Buenos Aires, su imagen ha ocupado espacios emblemáticos como el Obelisco, y en la patagónica provincia de Neuquén se acaba de inaugurar una estatua de 26 metros en su honor.

Esa devoción quedó expuesta el viernes pasado, cuando una falsa noticia anunció la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista, lo que desató indignación pública.

La familia informó después que Jorge Messi atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico.

El episodio puso en evidencia algo poco habitual en Argentina: durante meses, la enfermedad del padre del capitán era conocida en ámbitos deportivos y periodísticos sin que los principales medios publicaran nada al respecto.

«Lo sabíamos todos y nadie lo decía. Lo desestabilizás al tipo, no te suma», comentó, luego de que el tema saliera a la luz a partir del «fake», la panelista y conductora Yanina Latorre al referirse a la situación.

Entre los hinchas consultados por AFP predominaba una idea similar.

«Estamos en pleno Mundial y no quieren perjudicar a Messi. Lo hicieron con cautela. Hay que tratar de cuidarlo a Messi en este momento», dijo Oscar Aguilera, de 59 años, cuando abandonaba la plaza.

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