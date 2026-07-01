Respirar sin agitarse: así sobrevivió una mujer 48 horas bajo los escombros en Venezuela

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Andrea Canónico se concentró en su respiración para mantener la calma bajo los restos de un edificio colapsado por los dos terremotos en Venezuela. Afuera Moisés Faramaya, «el Topo», usaba su experiencia de minero para salvar personas atrapadas en ese mismo lugar.

Canónico, de 23 años, pasó casi 48 horas atrapada antes de su rescate. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han causado casi 2.000 muertos.

Y ahora espera que su hermano de 20 años y su tía de 91 puedan salir con vida de allí.

– «Nunca me desesperé» –

«Lo principal de todo este momento es que nunca me desesperé», relata Canónico a la AFP en Los Corales, en el estado de La Guaira, la zona cero de los sismos.

«Yo me dije voy a dormir», evoca la joven. «Esto está en pleno desastre. Seguramente va a seguir temblando. Me voy a quedar tranquila, no me voy a agitar por el tema de la respiración».

Según Canónico, tuvo un espacio que le permitía sentarse, aunque encima de ella había unos seis metros de escombros.

«Tenía mi teléfono, eso sí, mi teléfono me acompañó todo ese tiempo», dice, y le sirvió para saber la hora e iluminar el lugar.

Más arriba de ella, había un hombre con el cual se pudo comunicar. Él fue rescatado al día siguiente, y avisó que también estaba ella a la espera de salir.

«Encima de mí había un hueco por el que yo me pude trepar. Pasé por un mueble que había y pude llegar al otro hueco que estaban haciendo los rescatistas y por ahí fui escalando y ellos me fueron jalando y pues pude salir», describió con los brazos aún vendados hasta los codos.

– «El topo» del Callao –

«¡¿Hay alguien con vida aquí?!», ha gritado incontables veces Moisés Faramaya, un voluntario de 26 años que dice haber rescatado con vida a 16 personas y recuperado 22 cuerpos en la zona del desastre.

«Golpeé dos veces y escuché cómo rasguñaban una pared. La persona estaba presionada y tenía movimiento de mano. Y la saqué con vida», relata sobre uno de sus rescates, que ejecuta «a punta de pico y pala».

Lo conocen como «El Topo» y afirma ser bueno para excavar porque trabajó seis años en las minas de El Callao, en el estado Bolívar (sur), rico en oro y piedras preciosas.

Los bomberos y expertos piden su ayuda. Casi no come ni duerme. Solo fuma cigarrillos en sus breves recesos para «mantenerse activo».

«No es fácil el trabajo que uno hace metido ahí, el polvo, el olor a personas muertas que ya se están descomponiendo. Pero aquí vamos, perseverando», agrega este joven de 26 años.

– Esperanza, desesperanza –

Días atrás las autoridades daban por muertos a todos los habitantes del edificio donde vivía Canónico.

Alexander García, un mesero de 44 años, escuchó a bomberos declarar «Código 14» que, según indagó, significa «que están todos muertos».

Pero, un escáner estadounidense y perros españoles encontraron rastros de vida y reactivaron la esperanza de decenas de familiares.

«La emoción de que estén vivos vuelve otra vez a renacer», afirma a la AFP esperanzado en reencontrarse con sus dos hermanos atrapados.

García insiste en que sus hermanos «están vivos». «Todos los escucharon, todos», repite este hombre, cuya madre fue extraída de entre los escombros, pero murió después.

En los Corales la oscuridad se instala, pero los esfuerzos de rescate continúan con linternas bajo la mirada de decenas de personas esperanzadas.

En la madrugada del martes, una fuerte lluvia cae sobre La Guaira y diluye los ánimos. Las labores de rescate se suspenden.

Seis después de la tragedia las esperanzas de seguir sacando personas con vida se alejan.