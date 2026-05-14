Responsable climático de la ONU llama a «actuar con más rapidez» para proteger el deporte

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Redacción Medioambiente, 14 may (EFE).- El secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell, ha hecho un llamamiento a «actuar con mayor rapidez» para proteger el deporte frente a las olas de calor, tras la publicación de un informe que alerta de las condiciones peligrosas que pueden sufrir jugadores y aficionados durante el Mundial de fútbol de este verano.

«Desde la última vez que Estados Unidos acogió un Mundial, en 1994, el riesgo de olas de calor peligrosas se ha duplicado. Los partidos de este verano se disputarán en condiciones aún más calurosas debido al cambio climático, lo que pone en peligro a jugadores y aficionados», ha afirmado Stiell.

«Debemos actuar con mayor rapidez para proteger el deporte que amamos y a todos los que lo ven», ha añadido.

«Eso significa redoblar la apuesta por la transición decisiva hacia las energías limpias, lo que puede suponer un cambio radical para la gente de todo el mundo», ha considerado el jefe climático de la ONU.

Los partidos del Mundial se disputarán en sedes de tres países, Canadá, Estados Unidos y México, pero el estudio elaborado por World Weather Attribution se centra en los que se jugarán en territorio estadounidense, para comparar la situación con la de 1994.

Los expertos indican que alrededor del 25 % de todos los partidos (26) se jugarán probablemente cuando se sobrepasen los 26 grados de temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT), índice térmico que incluye la temperatura y la humedad y tiene en cuenta la capacidad del cuerpo para refrescarse.

Ese es el umbral a partir del cual el sindicato de jugadores FIFPRO recomienda aplicar medidas de seguridad, como la refrigeración.

Se calcula que unos cinco partidos se disputarán cuando el WBGT sea de 28 grados, lo que equivale a unos 38 grados en calor seco o 30 grados en condiciones de alta humedad, un nivel que el sindicato considera inseguro para jugar. EFE

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