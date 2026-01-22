Responsable de conciertos de Julio Iglesias en R.Dominicana tilda de chantaje acusaciones

Santo Domingo, 22 ene (EFE).- Las denuncias presentadas por dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias en sus mansiones de la República Dominicana y Bahamas y que incluyen agresiones sexuales y vejaciones «son un chantaje», afirmó este jueves a EFE el empresario dominicano George Nader, responsable de las presentaciones del artista en el país caribeño en los últimos veinte años.

«Yo conozco a Julio, nunca vi un comportamiento inadecuado» hacia las mujeres en su mansión de Punta Cana (este de la República Dominicana), dijo tajantemente Nader.

De acuerdo con el empresario, «son un chantaje (…) todo esto es una bola de humo», pero «se va a aclarar», y dijo estar con el artista «24/7» porque «es mi amigo» desde hace años.

«Mi relación con Julio es más de amistad» que profesional o empresarial, añadió por teléfono el empresario.

Una exempleada del hogar del cantante y una fisioterapeuta han acusado a Julio Iglesias de agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, hechos que supuestamente ocurrieron en 2021.

Ambas, entre ellas una dominicana, han aportado a la Fiscalía española documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, las cuales fueron reveladas inicialmente en una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos y desvelada el pasado 13 de enero.

Este mismo jueves, varios medios dominicanos reprodujeron unas declaraciones ofrecidas en Madrid por el empresario dominicano Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, quien dijo que «nunca» escuchó ni observó «ningún tipo de comportamiento indebido» en la mansión que Iglesias tiene en Punta Cana.

«En Punta Cana nunca vi, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos -y vivimos al lado de él-, nada fuera de contexto. Nunca escuché ni vi mujeres desnudas en la playa. De haber sido así, las habría visto desde mi casa. Nunca ocurrió nada de eso», afirmó Rainieri.

A la vez, dijo que en las ocasiones en las que visitó la casa del intérprete «tampoco vi nada fuera de lo normal».

Si bien Julio Iglesias cuenta también con la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales no se han referido al tema, mientras que organizaciones feministas del país han mostrado su respaldo «de manera firme y pública» a las supuestas víctimas y han pedido a España investigar la acusación «con perspectiva de género, antirracista y de derechos humanos». EFE

