Responsable de Naser niega la versión israelí y dice que solo había cámaras de periodistas

2 minutos

Jerusalén, 27 ago (EFE).- Mohamed Sakar, director de enfermería del Complejo Médico Naser del sur de Gaza, negó este miércoles que, tal y como aseveró el Ejército israeli, hubiera una «cámara oculta» en el edificio atacado el lunes por Israel matando a 20 personas, y afirmó que allí solo había las cámaras de los periodistas que usaban ese punto para grabar.

«Las escaleras junto al quirófano son un centro (de trabajo) de los periodistas, allí colocan sus cámaras para transmitir a medios locales e internacionales, no es ningún secreto. Todos lo saben, también Israel», asegura Sakar en un video difundido por el Ministerio de Sanidad gazatí.

El responsable sanitario niega la versión israelí de que en el edificio hubiera una «cámara oculta», en referencia a la afirmación del Ejército israelí de que en esa zona del hospital había «una cámara colocada por Hamás».

«Creo que las fuerzas de ocupación (israelíes) deberían habernos llamado; tienen nuestros números y a veces nos llaman. Si tenían objeciones sobre la presencia de periodistas en el cuarto piso, podríamos haber solucionado esto», añade Sakar.

En el vídeo, el sanitario detalla lo ocurrido durante el doble ataque israelí contra el hospital el pasado lunes, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, algunos de los que trabajaban para medios internacionales como las agencias AP y Reuters.

«Alrededor de las 10 de la mañana el bombardeo israelí atacó y alcanzó el cuarto piso del edificio de cirugía, exactamente el departamento de quirófano. Me dirigí rápidamente a urgencias para pedir a médicos, enfermeros y demás personal que subieran a ayudar a sus colegas y trasladar a los heridos», explica.

Según su testimonio, cuando médicos, enfermeros, miembros de Defensa Civil y varios periodistas acudieron al lugar del impacto, el Ejército israelí los atacó de nuevo, lo que provocó veinte fallecidos y una treintena de heridos.

Entre los muertos figuran un estudiante de medicina, tres empleados administrativos del hospital, cinco periodistas y un rescatista de Defensa Civil. Entre los heridos hay un médico, una enfermera, otros periodistas y miembros de equipos de rescate, detalla Sakar.EFE

