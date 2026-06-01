Responsables africanos de ciberseguridad piden más coordinación ante los retos digitales

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Rabat, 1 jun (EFE).- Responsables africanos de ciberseguridad llamaron este lunes en Rabat a reforzar las capacidades institucionales del continente y a aumentar la coordinación para responder de forma conjunta a los desafíos digitales.

El llamamiento se realizó durante un foro africano coorganizado en la capital marroquí por la Red Africana de Autoridades de Ciberseguridad (African Network of Cybersecurity Authorities, ANCA).

El presidente de ANCA, Divine Selase Agbeti, señaló que la transformación digital se está acelerando «a un ritmo sin precedentes» en todo el continente africano desde los servicios públicos hasta la banca, la industria y las infraestructuras críticas.

«Estos desarrollos ofrecen oportunidades extraordinarias para el crecimiento económico, la innovación y el progreso social, pero exponen a nuestras naciones a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas», afirmó durante su intervención en el foro, que se celebrará hasta el 5 de junio y en el que participan responsables gubernamentales, expertos en ciberseguridad y organizaciones regionales e internacionales.

Asimismo, advirtió que las redes de ciberdelincuentes se han vuelto más organizadas, tecnológicamente avanzadas e «internacionales que nunca» y alertó de que los desafíos de ciberseguridad que enfrenta el continente «trascienden las normas nacionales».

Agbeti, que dirige también la autoridad de ciberseguridad de Ghana, subrayó la necesidad de formar líderes capaces de «actuar de forma estratégica» para reforzar la seguridad digital del continente, en el marco de un programa de capacitación ejecutiva.

Por su parte, el general Abdellah Boutrig, vicepresidente de la red ANCA y responsable de la Dirección General de Seguridad de los Sistemas de Información de Marruecos (DGSSI) afirmó que la resiliencia de los Estados depende de su capacidad propia para prevenir y responder a las ciberamenazas y proteger sus sistemas, datos e infraestructuras críticas.

«Sin embargo, ningún país puede afrontar por sí solo todos estos desafíos. Las amenazas cibernéticas no conocen fronteras y exigen respuestas coordinadas. (…) El intercambio de información, el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades comunes y la solidaridad entre nuestras instituciones son palancas para construir un ciberespacio africano seguro y resiliente», aseveró. EFE

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