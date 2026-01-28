Responsables de Defensa de Rusia y Afganistán celebran consultas en Moscú

2 minutos

Moscú, 28 ene (EFE).- Los viceministros de Defensa de Rusia, Vasili Osmakov, y de Afganistán, Mohamad Fard, celebraron este miércoles consultas en Moscú para abordar las «perspectivas de desarrollo de la cooperación militar» entre ambos países, informaron fuentes oficiales.

«El 28 de enero de 2026, se celebraron consultas en Moscú entre el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, Vasili Osmakov, y el viceministro de Defensa del Emirato Islámico de Afganistán para Estrategia y Política, el coronel general Mohammad Farid», señaló el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

Agregó que las partes «debatieron la situación actual y las perspectivas de desarrollo de la cooperación militar en áreas de interés mutuo».

«Como resultado de la reunión, las partes acordaron nuevas medidas conjuntas para establecer una cooperación regular», concluye la nota.

Hace dos semanas, el primer embajador talibán, Molvavi Gul Hasan, entregó sus cartas credenciales como representante del Emirato Islámico de Afganistán en Moscú.

El diplomático afgano llegó a Moscú en verano del año pasado, poco después de que Rusia, el primer país del mundo en reconocer a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán, diera su visto bueno a su nombramiento.

El Tribunal Supremo ruso anunció en abril de 2025 su decisión de dejar de considerar a los talibanes como un grupo terrorista, condición que les impuso en febrero de 2003.

De esta forma, ese movimiento dejó de estar prohibido en Rusia, cuyo Gobierno comenzó a tender puentes con los talibanes años antes de que recuperan el poder en Kabul en 2021 tras la retirada militar estadounidense.EFE

