Zúrich: Aumentan solicitudes de naturalización 20 de abril de 2018 - 14:53 La ciudad de Zúrich informó haber recibido una demanda mucho mayor de solicitudes de naturalización luego de que la administración enviara una carta a todos los extranjeros elegibles instándoles a convertirse en ciudadanos antes de que los criterios se volvieran más estrictos. Entre mayo de 2017 y marzo de 2018, se registraron 2 900 solicitudes, un 65% más que en el mismo período del año anterior. Las candidaturas están siendo procesadas, precisaron las autoridades de Zúrich en un comunicado. La alcaldesa de la ciudad, Corine Mauch, comentó a la radio pública SRF que a los funcionarios les sorprendió la magnitud del impacto de la carta, lo que representa un gesto de agradecimiento. La misiva fue enviada en la primavera de 2017 a 40 000 personas. La Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) ratificó su crítica a la carta, considerándola legalmente cuestionable. La mayoría del Gobierno de la ciudad de Zúrich es de izquierdista. Uno de cada tres residentes de Zúrich posee actualmente un pasaporte extranjero, en comparación con una cuarta parte de la población en todo el país. A partir del 1º de enero de 2018 cambiaron algunos criterios de la ley de ciudadanía. + Hacerse suizo: ¿dónde hay que firmar? El período mínimo de residencia en Suiza para las naturalizaciones estándar disminuyó de 12 años a 10, por ejemplo, pero ahora los solicitantes deben demostrar un más alto nivel de conocimiento de la lengua de la comuna en la que residen y solamente los titulares del permiso de residencia C pueden presentar una solicitud. En 2017, 3 397 extranjeros afincados en la ciudad de Zúrich recibieron la ciudadanía suiza, 645 más que el año precedente. Procedían de 112 países, la mayoría de Alemania, Italia y Turquía precisó el comunicado de la ciudad de Zúrich.