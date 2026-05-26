Restablecen el servicio eléctrico en la capital de Panamá tras un fallo que colapsó la ciudad

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El servicio eléctrico fue restablecido en la capital de Panamá la noche del lunes luego de una jornada caótica a causa de un fallo que afectó a miles de usuarios y colapsó el tráfico vehicular, informaron las autoridades.

Periodistas de la AFP constataron cómo los cortes de luz de más de dos horas dejaron inservibles los semáforos y provocaron embotellamientos en vastos sectores de Ciudad de Panamá, que junto con su área metropolitana alberga a dos millones de personas, casi la mitad de la población del país.

Las afectaciones alcanzaron también a la provincia vecina de Colón.

Luego del caos causado por la emergencia y de varios trabajos de reconexión, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) informó que el servicio «se restableció al 100%».

El fallo, según la compañía, se produjo al parecer en una de las líneas de transmisión por las intensas lluvias que han caído en la zona.

La situación se tornó más caótica a la hora punta, cuando miles de trabajadores regresaban a sus casas y quedaron atrapados en los atascos.

El metro de la capital, que moviliza diariamente a unas 400.000 personas, siguió operando aunque sin escaleras eléctricas ni aire acondicionado, un aspecto crítico en estos días en que la sensación térmica ha escalado hasta los 41°C.

En algunas estaciones hubo aglomeraciones de pasajeros. La principal potabilizadora que abastece de agua a la capital panameña también quedó fuera de operaciones.

Varios sectores se tornaron más ruidosos de lo habitual, debido a que en los icónicos rascacielos y hoteles debieron encender sus autogeneradores para seguir funcionando.

Aunque Etesa no cuantificó el número de afectados, solo una de las empresas distribuidoras reportó que cerca de sus 29.000 usuarios quedaron temporalmente sin servicio.

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