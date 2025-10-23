Restablecen el sistema eléctrico nacional en Cuba tras una caída parcial

3 minutos

La Habana, 23 oct (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba (SEN) quedó restablecido tras registrarse esta tarde una caída parcial, según confirmó este jueves la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Hasta el momento se desconoce qué porcentaje o territorios del país quedaron afectados por la desconexión del SEN, ocurrida en torno a la 13:20 hora local (17:20 GMT). El restablecimiento se logró a las 16:35 (20.:5 GMT), unas tres horas más tarde.

Las autoridades cubanas aseguraron que investigan las causas que provocaron el colapso parcial del sistema energético. Las primeras explicaciones oficiales apuntaron a una «oscilación» en el fluido eléctrico.

Este apagón parcial se suma a los cinco apagones nacionales totales que se han registrado en la isla en los pasados 12 meses, el último en septiembre pasado.

Pese a la reconexión, una buena parte del país aún sufre los apagones programados diariamente por el déficit de generación de energía.

Para este jueves, la UNE pronosticó apagones generalizados, que en el momento de máxima demanda llegarán a dejar de forma simultánea a más del 54 % de la isla sin corriente.

La crisis energética en la isla, agravada desde hace algo más de un año, está provocando cortes de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.

Averías y falta de divisas

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 32 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia el déficit eléctrico durante el día, pero no por la noche porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y lo acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara. EFE

jce/sbb