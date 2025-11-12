Restablecida la electricidad en la República Dominicana tras un apagón general

Santo Domingo, 12 nov (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana informó este miércoles del restablecimiento de la electricidad tras el apagón masivo del día anterior, a causa de una avería en el sistema de transmisión.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 2.20 de la madrugada de este miércoles «el total de las plantas en generación estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100 %, abasteciendo así el 96 % de la demanda registrada a esa hora».

«Todas las plantas estaban operando con normalidad, garantizando la estabilidad del servicio eléctrico en todo el territorio», agregó Santos en un comunicado.

Indicó, además, que el comité de fallas se reunirá este miércoles para realizar las indagaciones técnicas correspondientes y determinar las causas que originaron lo sucedido en el sistema, que tuvo origen en una subestación en San Pedro de Macorís, en el este del país.

El apagón, que se produjo pasado el mediodía del martes, afectó a diversos sectores, especialmente el transporte, obligando a evacuar las dos líneas del metro de Santo Domingo y la línea 1 del teleférico. EFE

