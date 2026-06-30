Restablecido el servicio eléctrico en Ecuador tras falla registrada en una subestación

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Quito, 30 jun (EFE).- El servicio eléctrico quedó restablecido en todo Ecuador luego de que técnicos del sector trabajaron sobre una falla registrada en una subestación de energía, que obligó a desconexiones programadas la madrugada de este martes en ciertas zonas, informó el ministro ecuatoriano de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.

«El servicio eléctrico ha sido restablecido a nivel nacional, gracias al trabajo técnico y coordinado del sector, tras la falla registrada hoy en la Subestación Molino. Trabajamos para fortalecer el sistema, que sea seguro y confiable», señaló el funcionario en X.

La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) había informado más temprano que una explosión registrada la madrugada de este martes en una subestación de energía, y cuyas causas aún no están determinadas, obligó a realizar desconexiones programadas de energía en varios sectores de Ecuador.

Detalló que alrededor de las 02:07 hora local (07:07 GMT) se registró una explosión en la Subestación Paute Molino, que provocó la salida del sistema del complejo hidroeléctrico Paute Integral, y como consecuencia se produjeron interrupciones del servicio eléctrico en varias provincias, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito.

Celec señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad para proteger al personal, resguardar la infraestructura y preservar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

Como parte de las acciones implementadas, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, incrementó su generación para compensar parcialmente la energía no disponible, mientras se ejecutaban las maniobras necesarias para reincorporar capacidad adicional al sistema.

Celec informó de que personal técnico especializado trabajaba en el sitio para determinar las causas del incidente, evaluar los equipos afectados y acelerar el restablecimiento total de toda la operación. EFE

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