Restos de la Lima prehispánica están en riesgo por una obra «inconcebible», según expertos

Lima, 28 ene (EFE).- La plazoleta de San Francisco, en el corazón del centro histórico de Lima, la capital de Perú, esconde bajo el suelo vestigios de la historia colonial y prehispánica de la también llamada Ciudad de los Reyes, según concluyó un estudio geofísico que advierte del riesgo en el que se encuentra este valioso patrimonio por una obra que está en marcha en esa zona.

Desde la sacristía del Convento de San Francisco, conocido por albergar una enorme red de catacumbas centenarias, miembros de la orden franciscana y el experto español Luis Avial, encargado del estudio, expresaron su preocupación, ya que la obra a cargo de la Municipalidad de Lima pone en peligro los restos arqueológicos.

Avial, que fue responsable del hallazgo de la tumba de Miguel de Cervantes en 2015, se mostró «perplejo» de que se emprendiera una obra de remodelación justo en la plaza que alberga el convento y definió este proyecto urbanístico como «inconcebible».

La orden franciscana encargó a la empresa dirigida por Avial, Falcon High Tech, el análisis del subsuelo de la plaza, y la conclusión fue que existen varias evidencias de estructuras arquitectónicas del periodo colonial; sin embargo, a una profundidad de unos dos metros estaría oculto el suelo original de Lima, previo a la fundación de la ciudad por parte de los españoles en 1535.

«Esa parte a mí es la que me parece más valiosa y sí que me da personalmente un poco de pena el verificar con el georadar que hay zonas de este sustrato inalterado original, que ya nunca van a poder ser recuperadas porque tienen artefactos modernos de hormigón o tuberías», indicó el experto.

En este sentido, señaló que los restos prehispánicos se ubican a una profundidad “muy razonable” para poder realizar la investigación y la posterior retirada de bienes culturales como madera, cerámica, restos de hogueras y huesos.

“Es una huella, casi diría magnética, de esa presencia humana durante, probablemente, centenares de años”, indicó, al lamentar que la obra civil no estudiara con la debida profundidad, antes de iniciarse, los posibles restos arqueológicos del área.

Avial detalló que, para llegar a esta conclusión, se llevó a cabo un trabajo con alta tecnología no intrusiva como la termografía infrarroja, georradares, el uso del perfilómetro, y magnetómetro, entre otros, y señaló que la geofísica es como una radiografía para analizar el terreno en busca de restos.

«Lo más importante es proteger y certificar que ese subsuelo original merece la máxima protección, como indican las leyes de patrimonio histórico en Perú y el Convenio de protección patrimonial de la UNESCO», indicó.

Desde hace años, la autoridad municipal y la orden religiosa mantienen un conflicto por la reforma de la plaza que rodea el Convento, y después de que la obra permaneciera parada casi tres años, los trabajos se reanudaron hace dos semanas tras una resolución del Tribunal Constitucional que permitió a la ciudad de Lima retomar el proyecto.

Tras la conclusión firme del estudio, la orden franciscana ya informó al Ministerio de Cultura de los hallazgos y espera que la autoridad estatal mande a paralizar la obra para poder salvar los bienes arqueológicos. EFE

