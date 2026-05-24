Restricciones a sociedad civil en Nicaragua frenaron la ayuda externa al país, según ONG

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San José, 24 may (EFE).- El cierre del espacio cívico en 2018 y la cancelación abrupta en 2025 de programas vinculados a derechos humanos, gobernanza y sociedad civil ha provocado que Nicaragua atraviese una de sus transformaciones más profundas de su historia reciente en materia de cooperación internacional al desarrollo.

Así lo indica «Cooperación en tensión (2017- 2025): Evolución y transformaciones de la cooperación internacional en Nicaragua», de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano y enviado este domingo a EFE.

Esta ONG nicaragüense con sede en Costa Rica sustituyó a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente que fue ilegalizado en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El documento señala que entre 2017 y 2025 el ecosistema de la ayuda hacia Nicaragua mutó de manera estructural, con el retiro progresivo de donantes que habían acompañado décadas de construcción institucional.

Según la ONG, el cierre progresivo del espacio cívico a partir de 2018, cuando en Nicaragua estallaron unas manifestaciones antigubernamentales que fueron neutralizadas a la fuerza por el Estado, impuso nuevas condiciones a la acción civil organizada, y los donantes, con presencia de largo plazo, ajustaron o retiraron sus programas.

El Gobierno de Nicaragua ha disuelto más de 5.700 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro tras las protestas populares de abril de 2018, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.

«La arquitectura operativa de la cooperación mutó de manera notable: el canal estatal fue sustituido por mecanismos alternativos; las operaciones se trasladaron progresivamente fuera del país; los actores intermediarios, como agencias del sistema ONU, organizaciones internacionales, adquirieron un rol cada vez más central; y las funciones de gestión y control se concentraron en espacios externos», indica el estudio.

Para ese organismo, el punto de inflexión fue la interrupción de programas de cooperación estadounidense en febrero de 2025, que aceleró tendencias preexistentes y concentró presión adicional sobre organizaciones que ya operaban con márgenes estrechos.

«El resultado es un ecosistema en modo supervivencia, donde los logros pequeños, discretos y seguros valen más que las metas expansivas sin condiciones habilitantes», sostiene.

En ese contexto, según el estudio, el Ejecutivo de Ortega y Murillo ha apostado a la cooperación con China, en calidad de préstamos, y con Rusia, en áreas de seguridad y de salud.

Nicaragua recibió 1.041,3 millones de dólares en 2018 en cooperación exterior global (donaciones y préstamos), de los cuales 657,6 millones estuvieron dirigidas para el sector público, y 383,7 millones para el sector privado, según el Banco Central.

En 2023, el último año en que las autoridades publicaron su informe anual sobre cooperación oficial externa, la ayuda exterior se redujo a 813,9 millones de dólares, principalmente préstamos, de los cuales el 95,2 % correspondió al sector público (774,6 millones) y el 4,8 % al sector privado (39,1 millones).EFE

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