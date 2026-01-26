Restringen acceso a internet en San Petersburgo durante la estancia de Putin en la ciudad

Moscú, 26 ene (EFE).- El acceso a internet en San Petersburgo fue restringido este lunes coincidiendo con la visita a la antigua capital zarista del presidente ruso, Vladímir Putin, informan medios locales.

En la Administración de la segunda ciudad rusa confirmaron cortes temporales del internet móvil por «motivos de seguridad», sin dar más detalles.

Las autoridades locales llamaron a los ciudadanos a usar los puntos gratuitos de WiFi instalados en la urbe para tener acceso a internet.

Los lugareños comenzaron a quejarse de dificultades para acceder a internet desde la mañana del lunes. Los problemas se registraban tanto a la hora de abrir una página web como para usar una aplicación de mensajería.

El líder ruso trabajará el lunes y el martes en San Petersburgo, anunció previamente el Kremlin.

Hoy Putin se reunió con el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, y mañana martes participará en actos conmemorativos del levantamiento del sitio nazi de Leningrado. EFE

