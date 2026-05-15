Restringen la circulación de camiones en Bamako tras el asesinato del ministro de Defensa

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Bamako, 15 may (EFE).- Las autoridades malienses prohibieron de forma provisional desde este viernes la circulación nocturna de camiones con remolque en el distrito de Bamako, menos de un mes después de la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, en un ataque con vehículo cargado de explosivos en las afueras de la capital.

Según una decisión del gobernador de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, emitida este viernes y a la que EFE tuvo acceso, la medida se aplicará cada noche entre las 20:00 y las 6:00 hora local, sin que el documento precise cuánto tiempo estará en vigor.

La medida se adoptó después de la ofensiva lanzada el pasado 25 de abril por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) en coordinación con los secesionistas norteños del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Ese día, mientras los independentistas tomaban la ciudad estratégica de Kidal, en el norte del país, el JNIM trató de desestabilizar al régimen al atacar con camiones bomba las residencias del jefe de la junta militar, Assimi Goita, y de su ministro de Defensa, en Kati, en las afueras de Bamako.

Goita salió ileso gracias a la reacción de las fuerzas que custodiaban su residencia, pero el titular de Defensa fue asesinado.

En un discurso ante los embajadores extranjeros acreditados en Mali, el ministro de Exteriores, Abdoulaye Diop, explicó que el ataque estuvo dirigido primero contra la residencia del jefe de la junta militar en Kati, donde fueron lanzados dos camiones cargados de explosivos.

Según detalló, uno de los vehículos fue alcanzado a tiros y terminó explotando lejos de la residencia, mientras que el segundo no llegó a detonar.

El segundo blanco fue la residencia del ministro de Defensa, Sadio Camara, en la misma localidad, donde sí se produjo la explosión de un camión bomba que causó su muerte.

Mali está gobernado por militares en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde 2012, por causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico (EI) y a Al Qaeda. EFE

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