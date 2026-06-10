Retiran a general colombiano que denunció presiones de disidencias de FARC a comunidades

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Bogotá, 9 jun (EFE).- El general colombiano Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, fue retirado este martes del Ejército luego de que denunciara las presiones ejercidas por disidentes de las FARC contra comunidades de los departamentos de Meta y Guaviare (centro-sur).

«Acabo de ser notificado de mi retiro del servicio activo (…) Estoy agradecido con el Todopoderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los 16 años de edad», expresó Rodríguez en un mensaje de despedida publicado por la emisora Caracol Radio.

Según el diario El Espectador, la salida del oficial estaba «cantada desde hace semanas en medio de escándalos por la presunta carnetización de comunidades por parte de grupos armados en zonas rurales de Meta y Guaviare, así como de supuestos malos tratos hacia sus subalternos».

En ese sentido, Rodríguez denunció el mes pasado durante un consejo de seguridad en el departamento del Meta que las dos principales disidencias de las FARC no solo luchan por el control territorial sino también por el de «la población».

«Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos», expresó entonces el general.

La decisión de ordenar el paso a retiro del general ha causado polémica porque, según medios locales, fue ordenada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, por las declaraciones que Rodríguez hizo el mes pasado sobre el control que los grupos armados ilegales imponen a campesinos del Meta y Guaviare.

Por esa razón el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los mayores opositores de Petro, afirmó en X: «General Erick Rodríguez, no está solo. Públicamente lo invito a que se venga para Medellín con su familia y trabaje con nosotros por Medellín en nuestra Alcaldía».

«Cuidemos a nuestros héroes. Petro maltrató de principio a fin de su desgobierno a nuestros Militares y Policías, para cumplirle a las FARC, al ELN y al Clan del Golfo. Lo sacan por denunciar carnetización de las FARC a los campesinos en el Meta. Que pronto cese la horrible noche», añadió Gutiérrez.

El candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella cuestionó a Petro porque considera que las denuncias del general Rodríguez ponen en evidencia el creciente control que ejercen organizaciones criminales sobre comunidades enteras.

«El general Erick Rodríguez denunció presiones armadas, incluyendo la carnetización de la población por parte de grupos ilegales, y el Gobierno no hizo nada para defender el voto de los colombianos», expresó De la Espriella en referencia a las elecciones en las que disputa la Presidencia con el izquierdista Iván Cepeda. EFE

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