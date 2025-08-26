Retiran prisión preventiva a dos opositores investigados por crisis de 2019 en Bolivia
La Paz, 26 ago (EFE).- Un tribunal de Bolivia dispuso este martes levantar la prisión preventiva a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, encarcelados por su rol en la crisis política de 2019 en el país, y otorgó arresto domiciliario al primero y «libertad pura y simple» para el segundo.
El abogado Diego Gutiérrez, defensor de Pumari, informó a los medios que el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso «la libertad pura y simple» para el exlíder cívico de la región andina de Potosí, lo que supone que el opositor, que estuvo encarcelado desde 2021, podría salir de prisión este miércoles.
En tanto que a Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, le otorgaron «la detención domiciliaria», si bien el político tiene otros procesos por los que está detenido preventivamente que deben revisarse en los próximos días. EFE
